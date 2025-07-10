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Dünya

Trump'tan, eski CIA ve FBI direktörlerine açılan soruşturmaya Fox News'ten alıntıyla destek

ABD Başkanı Donald Trump, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya alıntılarla destek verdi.

Islam Doğru  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Trump'tan, eski CIA ve FBI direktörlerine açılan soruşturmaya Fox News'ten alıntıyla destek

New York

Trump, Truth Social hesabından Fox News yorumcusu Gregg Jarrett’in değerlendirmelerini alıntı şeklinde paylaştı.

Alıntıda, Brennan ve Comey hakkında açılan soruşturmayı yorumlayan Jarrett, Trump’ın Rusya soruşturmasında “tuzağa düşürüldüğünü”, Brennan ve Comey’in sistemi manipüle ederek “güçlerini kötüye kullandığını” savundu.

Jarrett, “Brennan, çöp olduğunu bile bile bu (Rusya soruşturması) dosyasını kullandı ve İstihbarat Komitesi Değerlendirmesi'ne konulması konusunda ısrar etti. Sahte bir belge olduğunu ve İstihbarat Komitesi Değerlendirmesi'ne konulursa güvenilirliğini artıracağını ve Trump'ı görevden alabileceğini biliyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

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Brennan ve Comey’in bundan dolayı suçlanabileceğini öne süren Jarrett, “Amerikan hükümetine, özellikle FBI, CIA ve diğer kurumlara olan güveni ve inancı tek başlarına aşındırdılar. ABD’yi önemli ölçüde geri bıraktılar.” yorumunu yaptı.

Jarrett, Comey'in “Trump nefreti takıntısından” dolayı günlük terapiye ihtiyacı olduğunu savunarak, Rusya soruşturmasını tetiklediğini ve Trump için “cadı avı” başlattığını ileri sürdü.

Trump, paylaşımda Jarrett’ten yaptığı alıntıların sonunda, “Vay canına, teşekkürler Gregg, mükemmel bir habercilik." ifadelerine yer verdi.

Fox News'un ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, dün Brennan ve Comey hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, mevcut CIA Direktörü John Ratcliffe, kanıtları FBI'ya sunmuştu.

Kaynaklar, soruşturmaların, Rusya'nın 2016'da ABD'nin başkanlık seçimlerini Başkan Trump'ın lehine etkilediği iddialarının ardından yapılan incelemelere ve direktörlerin "Kongre'ye yanlış ifade vermesine" yönelik olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, CIA 3 Temmuz'da, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine o yıl hazırlanan istihbarat raporunun, "aceleye getirildiği" sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuş ve yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'i suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

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