Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,705.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, California eyalet yönetimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine rağmen Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin verme çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 12.05.2020
Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

Washington DC

Tesla'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Kovid-19 yasağına rağmen California'da araba üretimine başlayacağını açıklamasının ardından, Trump da yaptığı Twitter paylaşımı ile Musk'a destek verdi. 

ABD Başkanı Donald Trump, "California, Tesla ve Elon Musk'a üretim tesisini açması için hemen izin vermeli. Bu çok hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmalı." ifadesini kullandı.

ABD'nin dünya genelinde en çok Kovid-19 testi yapan ülke olduğunu vurgulayan Trump, "Ülkenin birçok yerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri düşüyor. Ülkemiz bir an önce ekonomisinin faaliyete geçmesini ve herkesin işine dönmesini istiyor. Biz de bunu güvenli bir şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk, California yönetimine meydan okumuştu

Musk, Kovid-19 salgını nedeniyle "zaruri olmayan" iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, dün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurmuştu.
Twitter paylaşımında Musk, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' ifadesiyle California eyalet yönetimine meydan okumuştu. 

Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
Rusya'da test sayısındaki artış Kovid-19 vaka sayısını yükseltti
Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 100 ülkeye ulaştı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 510'a çıktı

Benzer haberler

Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

Trump: Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı

ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi

ABD’nin Kovid-19 sonrası muhtemel ulusal güvenlik stratejileri

ABD’nin Kovid-19 sonrası muhtemel ulusal güvenlik stratejileri
Pentagon’dan Türkiye’nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı

Pentagon’dan Türkiye’nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı
ABD'de Kongre üyelerinden Putin yönetimine karşı 'düşünce ve basın özgürlüğü' tasarısı

ABD'de Kongre üyelerinden Putin yönetimine karşı 'düşünce ve basın özgürlüğü' tasarısı