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Dünya

Trump'ın tarafların ateşkes için çalışacaklarını söylemesine rağmen Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor

Kamboçya ve Tayland, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarafların ateşkes için görüşmeyi kabul ettiklerini duyurmasına rağmen, sınır hattında karşılıklı saldırılarını sürdürdü.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Trump'ın tarafların ateşkes için çalışacaklarını söylemesine rağmen Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor Fotoğraf: Arşiv/AA

Ankara

Kamboçya ve Tayland sınırında 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 binden fazla kişinin yerinden olduğu çatışmaların sona ermesi için uluslararası baskı sürüyor.

Her iki tarafın Trump'ın ateşkes çağrılarına olumlu yanıt vermesine rağmen, sınır hattındaki gerilim gece boyunca karşılıklı saldırılarla devam etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yaptığı basın açıklamasında, Trump'ın ateşkes çağrısını tamamen desteklediğini ve Tayland ile görüşmeleri kabul ettiğini duyurdu.

Ancak Hun Manet'in açıklamasından saatler sonra, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland'ın saldırgan eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Maly Socheata, çatışmalar nedeniyle 80 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Tayland da Kamboçya'yı suçladı

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ateşkesin desteklendiği ancak Kamboçya'nın Surin eyaletinde sivilleri hedef aldığı öne sürüldü.

Kamboçya tarafından "samimi niyet" beklentisi içinde olduğunu ifade eden Tayland, sınır hattında saldırılarını sürdürdü.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, birbirini ilk ateşi açmakla suçladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü ifade etmişti. Trump, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini açıklamıştı.

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