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Dünya

Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senatoda yapılacak azil yargılaması nedeniyle büyük çaplı protestoların beklendiği ve ABD Kongresini 5 bin Ulusal Muhafız'ın koruyacağı belirtildi.

Dildar Baykan   | 24.01.2021
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak

Washington

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için başkent Washington'da konuşlandırılan yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.

Öte yandan Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın 8 Şubat haftası başlayacak azil soruşturması nedeniyle büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Ayrıca, Kongreyi korumak üzere kentte 5 bin Ulusal Muhafız görev yapacak.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

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