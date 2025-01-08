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Dünya

Trump'ın savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması talebi Almanya'da karşılık bulmadı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarması yönündeki çağrısı, Almanya'da NATO'nun savunma hedefleri ve harcama politikaları tartışmalarını alevlendirdi.

Mesut Zeyrek  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Trump'ın savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması talebi Almanya'da karşılık bulmadı

Köln

Alman politikacılar, genellikle savunma harcamalarının bir miktar yükseltilmesi fikrine olumlu yaklaşırken Trump'ın aşırı yüksek buldukları yüzde 5'lik talebine karşı çıkıyor.

Hür Demokrat Partili (FDP) Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber, yüzde 5 hedefinin çok yüksek olduğunu belirterek NATO ülkelerinin yüzde 2'nin üzerinde bir hedefte uzlaşması gerektiğini söyledi.

Yüzde 3'lük hedefin daha gerçekçi olduğunu kaydeden Faber, "32 NATO ülkesi yüzde 2 hedefinin ötesinde yeni bir ortak noktada anlaşmak zorunda kalacak. Ancak bu, yüzde 5 yerine yüzde 3 civarında olacak." dedi.

FDP partili eski Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasının gerektiğine inandığını ancak Donald Trump'ın yüzde 5'lik talebinin aşırı yüksek olduğunu belirtti.

Strack-Zimmermann, "Trump'ın yaptığı her açıklamaya aldanmamalıyız. Burada bir pazarda değiliz." ifadelerini kullandı.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Friedrich Merz, savunma bütçesinin GSYH'deki payının sadece aritmetik bir rakam olduğunu belirtti.

Önemli olanın Alman Silahlı Kuvvetlerinin genişletilmesi ve ulusal ve ittifak savunmasının yeniden tesis edilmesi olduğunu söyleyen Merz, "Yüzde 2, 3 ya da 5'in aslında hiçbir önemi yok; önemli olan kendimizi savunmak için gerekeni yapmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW) lideri Sahra Wagenknecht de ABD'ye yönelik dış politikada değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Trump'ın savunma harcamalarının yüzde 5'ini talep etmesinin sürpriz olmadığını dile getiren Wagenknecht, "Artık 'ABD'ye bağlılığa' son vermenin zamanı geldi. Almanya'nın 'itaat yerine bağımsızlığa' ve Fransız-Almanya ilişkilerinde önemli bir iyileşmeye ihtiyacı var." dedi.

Başbakan Scholz tarafından reddedilmişti

Trump'ın açıklamalarından önce NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma fikri, Alman Şansölyesi Olaf Scholz tarafından da reddedilmişti.

Scholz, 23 Şubat'ta Almanya'da yapılacak federal seçimlerde Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck'in yaptığı savunma harcamalarının artırılması önerisinin "olgunlaşmamış bir fikir" olduğunu belirterek olumsuz görüş bildirmişti.

Scholz, Hamburg'da yayınlanan güncel olaylar dergisi The Stern Weekly'ye verdiği demeçte, konuya ilişkin, "Faturayı kim ödeyecek? Vatandaşlar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

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