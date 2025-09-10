ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk, silahlı saldırıda öldü
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün (31) Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.
New York/Washington
Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.
ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı.
ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
Trump, Charlie Kirk’in öldüğünü duyurdu
Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Utah eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.
Büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerini kullandı.
Trump, Kirk'ün herkes tarafından "sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirtti.
Ailesine taziyelerini sunan Trump, paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.
Öte yandan Utah Belediye Başkanlığı, şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.
Gözaltında şüpheli yok
Öte yandan, silahlı saldırının yaşandığı Utah Valley Üniversitesi (UVU) Sözcüsü Ellen Treanor, yazılı bir açıklama yaparak, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil dört ayrı güvenlik biriminin yoğun şekilde soruşturma yürüttüğünü açıkladı.
Treanor, şu ana kadar gözaltında herhangi bir şüphelinin olmadığını belirtti.
ABD'li siyasetçilerden taziye mesajları
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Eski Başkanlardan Barrack Obama ve Joe Biden ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından Kirk'ün ölümünün ardından yaptıkları paylaşımlarda başsağlığı diledi.
Rubio, eşi Jeanette ile Kirk'ün ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Charlie Kirk'ün Amerika'nın gelecek nesillerine olan bağlılığı ve vatanseverlik duygusu önümüzdeki on yıllar boyunca yankılanacak." ifadesini kullandı.
Hazine Bakanı Bessent ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek, böyle bir olayın "medeni bir toplumda yeri olmadığını" vurguladı.
Sağlık Bakanı Kennedy de Kirk'ün ülkedeki ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bir kurşun, bir dönemin en etkili gerçekleri söyleyen kişisini bir kez daha susturdu." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Başkanlardan Barrack Obama ise Kirk'ün eşi ve çocukları için dua edeceğini belirterek, "Charlie Kirk'ü vurup öldüren kişiyi neyin motive ettiğini henüz bilmiyoruz ancak bu tür iğrenç şiddetin demokrasimizde yeri yok." ifadesini kullandı.
Eski Başkanlardan Joe Biden da "Ülkemizde bu tür şiddete yer yok. Artık son bulmalı. (Eşi) Jill ve ben Charlie Kirk'ün ailesi ve sevdikleri için dua ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.