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Dünya

Trump'ın özerkliğini tartıştığı Washington DC'nin Belediye Başkanı: "51. eyalet olacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın özerkliğini kaldırmayı istediği Washington DC'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Başka bir yerin 51. eyalet olmasının çok konuşulduğunu biliyorum ama 51. eyalet biz olacağız." dedi.

Emirhan Demir  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Trump'ın özerkliğini tartıştığı Washington DC'nin Belediye Başkanı: "51. eyalet olacağız" Fotoğraf: Nathan Posner/AA

Ankara

Washington DC'deki Ulusal Basın Kulübünde konuşan Bowser, Trump'ın, federal hükümetin Washington DC yönetimini devralması gerektiği yönündeki ifadelerine yanıt verdi.

Bowser, Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma yönündeki söylemine atıfta bulunarak "Başka bir yerin 51. eyalet olmasının çok konuşulduğunu biliyorum ama 51. eyalet biz olacağız." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Bowser, "Bir başkanın ya da birkaç Kongre üyesinin bizim sınırlı özerkliğimizi ele geçirip geçiremeyeceği tartışması, diğer ABD vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayışımızdan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bowser, Trump'ın Washington DC'ye bakış açısının "güncel olmayabileceğini" savunarak ABD Başkanı'nın zihninde Kovid-19 salgını dönemindeki başkente dair bir "tablonun" kaldığını iddia etti.

Trump'ın şehirde evsizliğin yaygın olduğuna yönelik iddialarını yalanlayan Bowser, "Sokakta kalan insan sayısı fazla değil." açıklamasında bulundu.

Trump'a göre federal hükümet Washington DC yönetimini devralmalı

Trump, 19 Şubat'ta Florida'dan Washington DC'ye dönerken uçakta gazetecilere, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı sevdiğini ancak yönetiminin "iş yapmadığını" savunan Trump, başkentteki suç oranının ve evsizlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtmişti.

Federal hükümetin, başkentin yönetimini devralması gerektiğini kaydeden Trump, "Bunu güçlü bir şekilde, yasalara ve düzene dayalı olarak, tamamen kusursuz bir şekilde yürütmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Başkan Trump, "Washington DC'yi devralmalıyız, güvenli hale getirmeliyiz. İnsanlar öldürülüyor. Harika bir polis departmanı var ama doğru kullanılmıyor." demişti.

Washington DC, belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetilse de 1973 tarihli "Home Rule Act" yasası uyarınca ABD Kongresinin denetimine tabi olduğu için özerkliği sınırlı.

Belirli bir bölgeye kendi yerel yönetimini oluşturma ve yönetme yetkisi veren söz konusu yasa kapsamında, Washington DC'ye sınırlı bir özerklik tanınmış olsa da Kongre, başkent tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahip.

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