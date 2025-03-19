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Dünya

Trump'ın, İran'a yeni nükleer anlaşma için 2 ay süre verdiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektupta, bu ülkeye yeni bir nükleer anlaşma için 2 ay mühlet verdiği öne sürüldü.

Dildar Baykan Atalay  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Trump'ın, İran'a yeni nükleer anlaşma için 2 ay süre verdiği iddia edildi

Ankara

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'a göre, Trump'ın Hamaney'e yazdığı mektuba dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Axios'a konuşan kaynaklar, söz konusu mektubu "sert" diye nitelendirirken Trump'ın, İran'a yeni bir nükleer anlaşma için 2 ay süre verdiğini kaydetti.

Trump'ın İran'ın anlaşma için müzakereye yanaşmaması durumunda "sonuçlar" konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran kaynaklar, Beyaz Saray'ın mektup iletilmeden önce, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere mektubun içeriği konusunda brifing verdiğini belirtti.

Trump'ın Hamaney'e mektubu

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, 12 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın, Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu teslim etmişti.

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