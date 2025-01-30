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Dünya

Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel, "siyasi intikam" peşinde olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel, onaylanması halinde FBI'da siyasallaşma olmayacağını ve Trump'ın hedef aldığı isimler de dahil, kimseden "siyaseten intikam" almayacağını söyledi.

Hakan Çopur  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel, "siyasi intikam" peşinde olmayacağını söyledi

Washington

Trump'ın FBI Direktörlüğüne aday gösterdiği Patel, Senato Adalet Komitesindeki onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı.

FBI Direktörü olarak onaylanması halinde kurumda siyasallaşmaya yönelik adımlar atmayacağı hususunda senatörleri ikna etmeye çalışan Patel, Trump aleyhinde soruşturma yürüten ve bazıları görevden alınan FBI içindeki isimler de dahil olmak üzere, kimseye karşı cezalandırıcı bir yöntem izlemeyeceğini kaydetti.

"FBI'da siyasallaşma olmayacak. Direktör olarak onaylanmam halinde FBI tarafından hiçbir cezalandırıcı eylemde bulunulmayacak. Tüm FBI çalışanları siyasi cezalandırmaya karşı korunacak." ifadelerini kullanan Patel, büroyu tüm çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir noktaya getireceklerini belirtti.

"Polislere saldıranların affedilmesini kabul etmiyorum"

Öte yandan Patel, 6 Ocak Kongre baskınında polise saldıran bazı kişilerin cezalarının Trump tarafından hafifletilmesi veya affedilmesini kabul edemeyeceğini vurguladı.

Patel, "Kolluk kuvvetlerine karşı her türlü şiddeti her zaman reddettim. Kolluk kuvvetlerine karşı şiddet uygulayan herhangi bir kişinin cezasının hafifletilmesini kabul etmiyorum." dedi.

Patel'in açıklamaları, Başkan Trump'ın polis memurlarına saldıranlar da dahil olmak üzere Kongre baskınıyla bağlantılı yaklaşık 1500 kişiye af çıkarma kararına ters düşüyor.

Uzun süredir Trump'a yakın isimlerden biri olan Patel, af kararlarına mesafe koymaya çalıştı, ancak davalar hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, bunları hiç incelemediğini belirtti.

Patel, selefi Christopher Wray hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruları geçiştirerek, bunun yerine şiddet suçları ve ulusal güvenlik tehditlerine odaklanacağını kaydetti.

Patel, "Bu ülkede yeterince şiddet suçu ve bu ülkeye yönelik yeterince ulusal güvenlik tehdidi var; FBI bu süreçte 100 bin aşırı doz kullanımı vakası, 100 bin tecavüz ve 17 bin cinayeti önlemekle meşgul olacak." yorumunu yaptı.

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