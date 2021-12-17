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Dünya

Trump'ın eski danışmanı Kongre baskını soruşturmasında cevap vermeme hakkını kullandı

Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarından Roger Stone, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesindeki ifadesinde sorulan tüm sorulara karşı Anayasa'nın 5. ek maddesinde yer alan "cevap vermeme hakkını" kullandı.

Dildar Baykan Atalay   | 17.12.2021
Trump'ın eski danışmanı Kongre baskını soruşturmasında cevap vermeme hakkını kullandı

Washington DC

Stone, bugün kendisine gönderilen ifade çağrısı üzerine ABD Kongresine gelerek 6 Ocak Komitesinin karşısına çıktı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stone, kendisine yöneltilen bütün sorulara karşı ABD Anayasası'nın 5. ek maddesinde yer alan "cevap vermeme hakkını" kullandığını aktardı.

Stone, sadece suçsuz olduğu için değil, Demokratlara güvenmediği için de 5. ek maddeyi kullandığını belirterek "Bu soruşturmanın meşruluğu hakkında aklımda soru işaretleri var. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu Komiteye Cumhuriyetçilerin atanmasına izin vermedi ancak Trump karşıtı iki Cumhuriyetçiye koltuk verildi. Bu, cadı avının 3. etabı." dedi.

Kongre baskınının yaşandığı gün olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Stone, "O gün Kongre binasına yürümedim. Kongrede değildim. Benim o güne dair bir şeyler bildiğime ilişkin her iddia hukuka aykırıdır ve siyasi amaçlarla üretilmiştir." ifadesini kullandı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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