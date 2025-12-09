Dolar
42.57
Euro
49.61
Altın
4,204.88
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,158.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katılıyor
logo
Dünya

Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yönettiği özel sermaye şirketi Affinity Partners'ın, medya ve eğlence şirketi Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi devralmaya yönelik teklifine dahil olduğu belgelere yansıdı.

Dilara Karataş  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

Ankara

Axios'un haberine göre, Paramount'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi teklif dokümanında, Kushner'in şirketinin de bulunduğu görülüyor.

Belgeye göre, Affinity Partners'ın yanı sıra bazı Körfez ülkelerinin varlık fonları da teklifte yer alıyor. Ancak bu kuruluşlar, Paramount'un teklifi duyurduğu basın açıklamasında anılmamıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kushner daha önce oyun devi Electronic Arts'ın (EA) 55 milyar dolarlık devralma sürecinde rol oynamıştı.

Paramount'un başında, Trump'ın destekçilerinden ve İsrail'e desteğiyle bilinen milyarder iş insanı Larry Ellison'ın oğlu David Ellison bulunuyor.

Trump, dün, damadı Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi." şeklinde yanıt vermişti.

Paramount'tan Netflix'in satın alma hamlesine karşı adım

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı
KKTC’de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı
MSB'den Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Benzer haberler

Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

ABD'de federal yargıç, Rümeysa Öztürk'ün göçmen öğrenci veri tabanındaki kaydının iadesine hükmetti

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, 2016'da "ordunun yasa dışı emirlere uymayacağını" söylediği ortaya çıktı

CNN: ABD yönetimi, ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal etti

CNN: ABD yönetimi, ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal etti
ABD'de Bölge Mahkemesi Yargıcı, Trump'ın rüzgar enerjisi projelerini engelleyen kararnamesini feshetti

ABD'de Bölge Mahkemesi Yargıcı, Trump'ın rüzgar enerjisi projelerini engelleyen kararnamesini feshetti
Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi

Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet