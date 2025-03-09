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Dünya

Trump'ın bazı ülkeler için ABD'ye yeni bir "seyahat yasağı" üzerinde çalıştığı iddia edildi

ABD'de Donald Trump hükümetinin, bazı ülkelere ABD'ye seyahat yasağı veya kısıtlamaları getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Islam Doğru  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Trump'ın bazı ülkeler için ABD'ye yeni bir "seyahat yasağı" üzerinde çalıştığı iddia edildi

New York

New York Times'a açıklama yapan konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkili, yeni yasağın Trump'ın ilk başkanlık döneminde çıkardığı yasak kararından daha geniş kapsamlı olacağını belirtti.

ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi arasında son şeklinin verilmesi için dolaştırıldığı ifade edilen yeni seyahat yasağı taslağında, ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin "kırmızı", "turuncu" ve "sarı" olarak sınıflandırılacağı bilgisi verildi.

Kırmızı renkteki ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirilirken turuncu renkteki ülkelere kısıtlama uygulanacağı, sarı renkteki ülkelere ise "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği ifade edildi.

Turuncu ve sarı renkteki ülkelerle ilgili detay verilmezken kırmızı renkte Trump'ın önceki seyahat yasağı kapsamındaki ülkeler olan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela'nın yer alacağı, bunlara Afganistan ile Pakistan'ın da eklenmesinin beklendiği iddia edildi.

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" gerekçesiyle söz konusu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulaması başlatması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti.

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