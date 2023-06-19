Dolar
23.62
Euro
25.80
Altın
1,950.57
ETH/USDT
1,721.70
BTC/USDT
26,641.00
BIST 100
5,269.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı

ABD’de federal yargıç, eski Başkan Donald Trump'a, devlete ait gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı getirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı

Ankara

The Hill'in haberine göre, yargıç, Adalet Bakanlığının, Florida'daki malikanesi Mar-a Lago'da devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlanan Trump'ın davayla ilgili bilgileri ifşa etmesini engelleme talebini kabul etti.

Adalet Bakanlığının önerisiyle Trump'ın, davada toplanan kanıtları yalnızca avukatlarının huzurunda görmesine izin verileceği bildirildi.

Bu kararla, Trump'ın davayla ilgili herhangi bir bilgiyi basınla veya sosyal medyada paylaşması yasaklandı.

Karar, şu ifadelerle açıklandı:

"Sanıklar, dava bulgularına yalnızca savunma avukatının veya savunma avukatı personellerinin doğrudan denetimi altında erişebileceklerdir. Sanıklar dava bulgularının kopyalarını alıkoymayacaktır."

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump, 11 Haziran'da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Donald Trump, 4 Nisan'da da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı
Trabzon-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapatıldı
EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretleri 25 liraya yükseltildi
Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı

Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı

ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

ABD ve Çin uluslararası sınamalarla mücadele için birlikte hareket etmede mutabık

Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti

Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti
Çin Devlet Başkanı Şi'den ABD'ye, "dünya ikimize yetecek kadar büyük" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi'den ABD'ye, "dünya ikimize yetecek kadar büyük" mesajı
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet