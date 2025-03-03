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Dünya

Trump, Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" açıklamasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Trump, Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" açıklamasına tepki gösterdi

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklendi.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenskiy'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." yorumunu yaptı.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenskiy'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurguladı.

Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecektir. Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında geçen cuma günü Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Trump, Zelenskiy'nin barış yapmaya hazır olmadığını ifade ederek muhatabını suçlamıştı.

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