Trump yönetiminin Ulusal Muhafızlar gönderdiği Washington'da 68 kişi gözaltına alındı
Donald Trump yönetiminin, "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafızın görevlendirildiği başkent Washington'da, kolluk kuvvetleri 68 kişiyi gözaltına aldı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkentteki federal polis ve kolluk kuvvetlerinin harekete geçtiğini duyurdu.
Ekiplerce 68 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bondi, 15 kaçak silahın ele geçirildiği bilgisini verdi.
Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"
Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.
West Virginia Valiliğinin, Trump yönetiminin girişimlerini desteklemesi amacıyla Vali Patrick Morrisey’den talepte bulunduğu, bu kapsamda en az 300 nitelikli personel ile gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği bildirilmişti.