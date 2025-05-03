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Dünya

Trump yönetiminin istihbarat kurumlarındaki binlerce çalışanı işten çıkarmayı planladığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başta olmak üzere birçok istihbarat kurumunda kapsamlı kadro küçültme planları yaptığı öne sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Trump yönetiminin istihbarat kurumlarındaki binlerce çalışanı işten çıkarmayı planladığı iddia edildi

Ankara

Washington Post gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi yetkili, yönetimin, federal hükümeti küçültme ve yeniden yapılandırma planları doğrultusunda istihbarat kurumlarında personel azaltmaya gideceğini ileri sürdü.

Bu bağlamda, CIA bünyesinde çalışan 1200 personelin işine son verilmesinin planlandığını belirten yetkili, kesintilerin, kriptoloji ve küresel elektronik istihbarat alanında faaliyet gösteren Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi diğer istihbarat kurumlarında çalışan binlerce kişiyi de kapsayacağını iddia etti.

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Öte yandan, federal hükümetin istihbarat kurumlarındaki kadro küçültme planları, Demokrat Partili yetkililerin tepkisini çekti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, konuya ilişkin açıklamasında, deneyimli istihbarat personelini hedef alması planlanan kesintilerin ABD ulusal güvenliğini riske atacağını savundu.

Başkan Trump, Hükümet Verimlilik Departmanının kamuda tasarruf çalışmaları kapsamında, ülkedeki birçok federal kurumda çalışan sayısını ve federal kaynaklardan yapılan fonlamaları azaltmaya çalışıyor.

Bu süreçte ülkedeki 200 binden fazla federal çalışanın görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

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