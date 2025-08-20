Dolar
Dünya

Trump yönetimi, göçmenlik başvurularında "Amerika karşıtı" görüşleri inceleyecek

ABD'de Donald Trump yönetimi, vatandaşlık ve diğer göçmenlik başvurularında "Amerika karşıtı" görüşlerin, sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere inceleneceğini açıkladı.

Dilara Karataş  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Trump yönetimi, göçmenlik başvurularında "Amerika karşıtı" görüşleri inceleyecek

Ankara

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) yapılan açıklamada, göçmenlik başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin yeni düzenlemelerin getirildiği duyuruldu.

"Amerika karşıtı faaliyetlerin veya terör örgütleriyle olası bağlantıların" bu denetimlere dahil edileceği kaydedilen açıklamada, güncellenen talimatlarda ayrıca başvuru sahiplerinin "antisemitik ideolojileri" teşvik edip etmediğinin de dikkate alınacağı belirtildi.

Açıklamada, başvuru yapanların sosyal medya paylaşımlarının yeni ölçütler doğrultusunda inceleneceği bildirildi.

Öte yandan, yeni düzenlemede "Amerika karşıtlığının" ne şekilde tanımladığına dair net bir ölçüt yer almıyor.

USCIS Sözcüsü Matthew Tragesser, "ABD'nin imkanları, ülkeyi küçümseyen ve Amerikan karşıtı ideolojileri yayanlara verilmemeli." ifadesini kullandı.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

