Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,077.56
ETH/USDT
2,890.70
BTC/USDT
87,551.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump yönetimi, California ve Florida açıklarında petrol aramaları yapılmasına yönelik yeni plan açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol üretimini artırma hedefi doğrultusunda, California ve Florida kıyılarında petrol sondajı yapılması için yeni plan duyurdu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Trump yönetimi, California ve Florida açıklarında petrol aramaları yapılmasına yönelik yeni plan açıkladı Volkan Furuncu

Ankara

Trump yönetimi, çevreye yönelik endişeler nedeniyle onlarca yıldır sondaj çalışmaları yürütülmeyen California ve Florida açıklarında, ilk kez yeni petrol sondajı çalışmaları başlatılmasını öngören plan önerisi sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan plana karşı çıkan Demokratlar, yeni sondajın bölge ekonomisine zarar vereceğini ve ekosistemi tahrip edeceğini savunuyor.

ABD’de petrol sızıntısı ve çevre kaygıları nedeniyle 1995’ten bu yana Florida ve Alabama açıklarının büyük bölümünde sondaj izni verilmiyor.

Trump yönetimi, geçen hafta Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervindeki yaban hayatının korunması için eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen sondaj sınırlamalarını kaldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği gün, Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak amacıyla kararnameler imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Trump yönetimi, California ve Florida açıklarında petrol aramaları yapılmasına yönelik yeni plan açıkladı

Trump yönetimi, California ve Florida açıklarında petrol aramaları yapılmasına yönelik yeni plan açıkladı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini "terörizm" olarak niteledi

Araştırma: ABD'de binlerce "tehlikeli madde tesisi" deniz seviyesinin yükselmesiyle sel riski altında

ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor

ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde beklenenden fazla arttı
Kremlin: Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor

Kremlin: Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet