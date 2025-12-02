Trump, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanını açıklayacağız." dedi.
Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık eden Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.
Trump, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorganChase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'un da faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söylediğini anlattı.
Powell'ı "inatçı" olarak nitelendiren Trump, Fed başkanının muhtemelen kendisini sevmediğini söyledi.
Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." diye konuştu.
Basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu da yanıtlayan Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu dile getirdi.
Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." dedi.
Tarife gelirlerinden temettü ödenecek
Gelecek yılın şimdiye kadarki en büyük vergi iadesi sezonu olacağını ifade eden Trump, gümrük vergilerinden geri ödemeler yapacaklarını bildirdi.
Trump, "Çünkü kelimenin tam anlamıyla trilyonlarca dolar topladık ve borçları azaltmanın yanı sıra halka güzel bir temettü dağıtacağız." ifadesini kullandı.
Çok fazla gelir elde ettiklerini vurgulayan Trump, "çok da uzak olmayan bir gelecekte" halkın gelir vergisi bile ödemeyeceğine inandığını dile getirdi.