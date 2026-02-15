Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen kanal ve akarsular taştı, çevresindeki ekili alanları su bastı.
İlçede günlerdir aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve doluluk oranı tam kapasiteye ulaşan Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan salınan sular, takviye edildiği Beyşehir Gölü'ne ulaşamadan önce ekili alanlar ile meralarda taşkına neden oldu.
Barajdan Gembos Derivasyon İletim Kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne yönlendirilen sular, kanal ve bağlantı kollarında debiyi yükseltti.
Taşan sular, Yeşildağ, Akçabelen, Adaköy, Kayabaşı mahalleleri çevresindeki ekili araziler ile meralık sahaların suyla kaplanmasına yol açtı.
