Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen kanal ve akarsular taştı, çevresindeki ekili alanları su bastı.

Abdülhamit Yaşar  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi

Konya

İlçede günlerdir aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve doluluk oranı tam kapasiteye ulaşan Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan salınan sular, takviye edildiği Beyşehir Gölü'ne ulaşamadan önce ekili alanlar ile meralarda taşkına neden oldu.

Barajdan Gembos Derivasyon İletim Kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne yönlendirilen sular, kanal ve bağlantı kollarında debiyi yükseltti.

Taşan sular, Yeşildağ, Akçabelen, Adaköy, Kayabaşı mahalleleri çevresindeki ekili araziler ile meralık sahaların suyla kaplanmasına yol açtı.

İlgili konular
