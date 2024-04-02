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Dünya

Trump, yargılandığı emlak davasında haciz riskine karşı 175 milyon dolar teminat ödedi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı 454 milyon dolarlık davada, mal varlıklarının haczedilmesinin önüne geçmek için gereken 175 milyon dolarlık teminatı ödedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Trump, yargılandığı emlak davasında haciz riskine karşı 175 milyon dolar teminat ödedi

New York

Buna göre, Trump, söz konusu davada, 175 milyon dolarlık teminatı ödeyerek mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdı.

Mahkeme, davanın Trump lehinde sonuçlanması halinde 175 milyon dolar teminatın iade edileceğini duyurdu.

Trump'ın avukatlarından Alina Habba, "Söz verildiği gibi Başkan Trump ödemeyi yaptı. Bu haksız kararı geçersiz kılmayı ve temyizde haklarını savunmayı dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplamda 175 milyon doları teminat olarak sağlaması gerekiyordu.

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