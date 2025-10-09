Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için Mısır'a gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasında sona yaklaşıldığına işaret ederek "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." dedi.

Hakan Çopur  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için halen Mısır'da devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığına dikkati çekerek, kendisinin de bölgeye gitmeye hazırlandığını belirtti.

ABD Başkanı, "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Gazze'ye gidebileceği mesajı

"Gazze'ye gitmeyi düşünür müsün?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Evet, gidebilirim. Henüz kesin karar vermedik. Muhtemelen Gazze'ye de gidebilirim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, bölgeye gitmeden önce esirlerin serbest bırakılmasını bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise "Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze ile ilgili anlaşmanın sağlanmasından herkesin memnun olacağını ifade ederek "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız." dedi.

