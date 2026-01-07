Dolar
43.06
Euro
50.38
Altın
4,484.17
ETH/USDT
3,267.10
BTC/USDT
93,011.00
BIST 100
12,023.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol vereceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti.

Yasin Yorgancı  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol vereceğini duyurdu

Ankara

Trump, ABD merkezli Truth Social şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" aktaran Trump, "böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını" vurguladı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de
Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı
Bakan Güler: Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol vereceğini duyurdu

Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol vereceğini duyurdu

Fitch: ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerindeki etkisi sınırlı

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü

Trump, Venezuela'da "karmaşık" bir operasyonu, "ABD askeri kaybetmeden" düzenlediklerine vurgu yaptı

Trump, Venezuela'da "karmaşık" bir operasyonu, "ABD askeri kaybetmeden" düzenlediklerine vurgu yaptı
ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı

ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı
AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz

AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet