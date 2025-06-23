Trump ve Starmer, telefonda İran'ın müzakere masasına dönmesinin önemini görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin önemini ele aldı.
Londra
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.
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Açıklamada, Orta Doğu'daki son durumu ele alan iki liderin, İran’ın nükleer programının küresel güvenlik için bir risk oluşturduğunu belirttiği aktarıldı.
ABD'nin bu tehdidi hafifletmek için İran'a karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer silah geliştirmesine hiçbir zaman izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Liderler İran'ın mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmesi ve kalıcı bir çözüm konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini görüştü." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.