Dolar
43.62
Euro
51.45
Altın
4,825.10
ETH/USDT
1,890.00
BTC/USDT
64,146.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx" internet sitesini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx.gov" internet sitesinin halkın erişimine açıldığını duyurdu.

Hakan Çopur  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx" internet sitesini duyurdu

Washington

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatlarında kayda değer düşüşler sağladıklarını söyleyen Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini belirtti.

Trump, yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunu dile getirerek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş." dedi.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de daha sonra kürsüye gelerek kısa bir değerlendirme yaptı.

Trump'ın talimatının ardından büyük bir ekiple çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini vurguladı.

Daha sonra bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" internet sitesinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj: Acınız acımız, yasınız yasımızdır
Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı
Bakan Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx" internet sitesini duyurdu

Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx" internet sitesini duyurdu

Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Trump'tan "Rusya ile Yeni START nükleer silah antlaşmasını uzatmama" sinyali

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti

ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet