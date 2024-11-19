Dolar
34.58
Euro
36.67
Altın
2,613.44
ETH/USDT
3,161.50
BTC/USDT
91,128.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdiğini açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Trump, Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdi

New York

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, söz konusu açıklamada, "Wisconsin eyaletinin eski Kongre üyesi Sean Duffy'nin Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Duffy'nin kariyerine Wisconsin Bölge Savcısı olarak başladığını ve daha sonra Wisconsin'in 7. Kongre Bölgesi için ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildiğini kaydeden Trump, Duffy'nin Kongre'deki görevi sırasında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı.

Trump, "Duffy, Amerika'nın otoyollarını, tünellerini, köprülerini ve havaalanlarını yeniden inşa ederken mükemmellik, yeterlilik, rekabetçilik ve güzelliğe öncelik verecek. Limanlarımızın ve barajlarımızın ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmadan ekonomimize hizmet etmesini sağlayacak ve pilotlar ile hava trafik kontrolörleri için ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı’ ortadan kaldırarak gökyüzümüzü tekrar güvenli hale getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Duffy'nin FoxNews'in yıldızı Rachel Campos-Duffy'nin eşi ve dokuz çocuk babası olduğuna da işaret eden Trump, Sean Duffy'nin, ailelerin güvenli ve gönül rahatlığıyla seyahat edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiğini vurguladı.

Trump, Duffy'nin deneyimini ve Kongre'de uzun yıllar boyunca kurduğu ilişkileri, ABD'nin altyapısını korumak ve yeniden inşa etmek ile "seyahatin altın çağını başlatma" misyonunu yerine getirmek için kullanacağını, güvenlik, verimlilik ve yeniliğe odaklanacağını, tüm Amerikalılar için seyahat deneyimini büyük ölçüde yükselteceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı

Benzer haberler

Trump, Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdi

Trump, Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdi

Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin acil durum ilanı ile toplu sınır dışı edileceğini doğruladı

2.Trump dönemi: ABD'de yapısal değişiklik sinyalleri

Uzmanlara göre Trump'ın başkanlığında fosil yakıt üretimi artacak

Uzmanlara göre Trump'ın başkanlığında fosil yakıt üretimi artacak
ABD'de sivil toplum kuruluşları, Trump döneminde öğrenci protestolarının engelleneceğini düşünüyor

ABD'de sivil toplum kuruluşları, Trump döneminde öğrenci protestolarının engelleneceğini düşünüyor
Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi

Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet