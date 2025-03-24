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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yakında imzalayacaklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya çok yakın olduklarını belirterek, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden, enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz." dedi.

Hakan Çopur  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yakında imzalayacaklarını söyledi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini kaydeden Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yaptık, yakında bu anlaşmayı imzalayacağız." dedi.

Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusundaki görüşmelerinden bahsetti.

Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin nükleer santral idaresi konusunda oldukça tecrübeli olduğunu anlatan Trump, bu tesislerin Amerikan yönetimine geçmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu.

Trump'tan Abraham Anlaşmalarına atıf

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da iyi işler yaptıklarını ve Amerikan dış politikasının önceliklerine göre adımlar attıklarını anlattı.

İlk döneminde imzalanan Abraham Anlaşmalarına Joe Biden döneminde hiç ilave katılım olmadığını kaydeden Trump, "Şimdi daha fazla ülke buraya katılmak istiyor. Bu harika olacak." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca Grönland konusunda daha önceki söylemlerini tekrarlayarak, "Onlar bizi arıyor, biz onları aramıyoruz. Oraya davet edildik ve bunun harika olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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