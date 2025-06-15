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Dünya

Trump, tartışmalara neden olan Washington DC'deki askeri geçit törenine katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 79. doğum günü ve ABD ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla başkent Washington DC'de düzenlenen ve bazı kesimlerin eleştirilerine neden olan askeri geçit törenine katıldı.

Islam Doğru  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Trump, tartışmalara neden olan Washington DC'deki askeri geçit törenine katıldı

New York

Constitution Caddesi üzerinde gerçekleşen törene Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere diğer üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Beyaz Saray'ın güneyinde kurulan özel bir stand üzerinden töreni izleyen Trump, ABD ordusunun tarihsel gelişimini yansıtan sıraya göre yapılan geçişte zaman zaman ayağa kalkarak askerleri selamladı.

Geçiş töreninde 6 bin 600 asker, 128 tank, zırhlı araçlar ve diğer askeri ekipmanlar yer alırken, havada uçak ve helikopterler töreni izleyen kalabalığın üzerinden geçiş yaptı, ordu paraşüt takımı Washington Monument alanına atlayış yaparak gösteri gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saatten fazla süren askeri geçişin ardından Trump, yaptığı kısa konuşmasında ABD ordusunu övdü, ardından ordu adına kendisine takdim edilen bayrağı aldı.

Askeri geçit töreni şarkıcı Lee Greenwood'un 'Tanrı ABD'yi kutsasın' şarkısı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

ABD Başkanı Trump'ın 79. doğum günü ve ABD ordusunun 250. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlemesi tartışmalara neden olmuştu.

Washington'da ilk defa yapılan ve 45 milyon dolara mal olan askeri geçit töreni, Trump'ın "güç gösterisi" olarak tanımlanması ve askeri geçit törenleri ile gündeme gelen demokrasisi tartışmaları diğer ülkelere benzemesi bakımından tepki çekmişti.

Öte yandan ABD genelinde milyonlarca kişi, Trump'ın 79. doğum gününde yönetiminin iç ve dış politikalarını protesto etmek için 50 eyalette bulunan 2 binden fazla yerleşim yerinde "Krallara hayır günü" (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenlemişti.

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