Trump, seçimlere müdahale ile suçlandığı Georgia'da Cumhuriyetçi rakiplerinden açık ara önde
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlandığı Georgia’da, Cumhuriyetçi rakiplerinden açık farkla önde olduğu belirtildi.
New York
Atlanta Journal-Constitution tarafından yapılan son anket, Trump’ın Georgia’da hakkında açılan davadan etkilenmediğini gösterdi.
- Trump'a yönelik "2020 başkanlık seçimlerine müdahale davası" 4 Mart 2024'te başlayacak
- Trump, "seçime müdahale" davası kapsamında Georgia'da teslim oldu
- Eski ABD Başkanı Trump, ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı oldu
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- Eski ABD Başkanı Trump'ın dava süreçleri
Ankette Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında yüzde 57 ile açık ara önde giderken, en yakın rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’in yüzde 15 ile ikinci sırada olduğu görüldü.
Diğer Cumhuriyetçi adaylardan Mike Pence yüzde 4, eski South Carolina Valisi Nikki Haley ile işadamı Vivek Ramaswamy yüzde 3 ve eski New Jersey Valisi Chris Christie ise yüzde 2'de kaldı.
16-22 Ağustos arasında 807 Cumhuriyetçi seçmen arasında yapılan ankette kararsızların oranı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.
Trump, "seçime müdahale" davası kapsamında Georgia'da teslim olmuştu
Trump, Georgia eyaletinde, 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.
Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti.
• Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2023
• Nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alındı
Eski ABD Başkanı Trump, “seçime müdahale” davası kapsamında teslim olduğu hapishaneden 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyerek ayrıldı https://t.co/Nrrs0be6IQ pic.twitter.com/gdBw1SLCD8
Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.
Ülke tarihinde Trump'ın sabıka fotoğrafının çekilmesi uygulaması, bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.