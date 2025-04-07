Dolar
38.01
Euro
41.55
Altın
3,038.35
ETH/USDT
1,586.00
BTC/USDT
78,718.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesiyle yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

Dilara Zengin Okay  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Trump, piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesiyle yanıt verdi

Washington

Florida'dan Washington'a yaptığı seyahat sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir muhabirin "Piyasalarda, bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?" sorusuna Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." yanıtını verdi.

"Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"

Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin ile anlaşmaya hazırım, ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin ile çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle yaşadıkları ticaret açığı sorununu çözmek istediklerini dile getirerek, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Ama aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki?" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın her yerinden, Avrupa'dan, Asya'dan birçok liderle konuştum. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar." dedi.

"Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak"

Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çin, AB ve diğer birçok ülkeyle büyük mali açıkları olduğunu belirtti.

Trump, "Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar kazandıran tarifeler. Bunlar halihazırda yürürlükte ve görülmesi güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu ülkelerle ticaret açığının Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Bunu tersine çevireceğiz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kaan Ketenci hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel sistemi kurmak tabii ki mümkündür

Benzer haberler

Trump, piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesiyle yanıt verdi

Trump, piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesiyle yanıt verdi

Trump'ın ekonomi danışmanı, 50'den fazla ülkenin tarifeleri müzakere için temasa geçtiğini söyledi

BM kuruluşu UNCTAD'dan küresel ticaret sisteminin büyük tehditle karşı karşıya olduğu uyarısı

ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı

ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı
ABD Başkanı Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a "faiz oranlarını düşür" çağrısı

ABD Başkanı Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a "faiz oranlarını düşür" çağrısı
Bakan Şimşek, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet