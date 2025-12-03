Dolar
42.48
Euro
49.41
Altın
4,205.85
ETH/USDT
3,011.50
BTC/USDT
91,898.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'nın yanında Kolombiya'yı da uyuşturucu üzerinden hedef almasına karşılık, "Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır

Bogota

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı oldukları yönündeki sözlerini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'ı ülkesine davet eden Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeyi kullandı:

"Sizi davet ediyorum, her gün gerçekleştirdiğimiz 9 laboratuvar imhasına katılın, böylece kokainin ABD'ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün. Ben hükümetim döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 laboratuvar yok ettim. Gelin, size bir laboratuvarın her 40 dakikada nasıl imha edildiğini göstereyim."

Trump'tan Kolombiya'nın egemenliğini "tehdit" etmemesini isteyen Petro, şunları kaydetti:

"Çünkü Jaguar'ı uyandırırsınız. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. Zaten hakkımda iftirada bulundunuz, bu yoldan devam etmeyin. ABD'lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya'dır."

Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucuyla her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirten Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini ifade etmişti.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç ve dinamik nüfus ülkenin rekabet gücünü artıran stratejik bir değerdir
İstanbul'da "Kudüs ve Gazze Ekseninde Filistin ve Siyonizm Meselesi" seminer programı başladı

Benzer haberler

Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır

Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır

Trump, Kevin Hassett'den "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti

Trump, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını söyledi

Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı

Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı
ABD Başkanı Trump, iltica başvurularını "uzun süre" askıya alacaklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, iltica başvurularını "uzun süre" askıya alacaklarını söyledi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD'ye Venezuela tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD'ye Venezuela tepkisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet