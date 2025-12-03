Dolar
42.47
Euro
49.49
Altın
4,205.79
ETH/USDT
3,059.70
BTC/USDT
93,421.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, "yüksek riskli 19 ülke" vatandaşlarının bekleyen iltica başvurularını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu.

Damla Delialioğlu  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
ABD, "yüksek riskli 19 ülke" vatandaşlarının bekleyen iltica başvurularını askıya aldı

Ankara

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden söz konusu gelişme hakkında bilgi notu yayımlandı.

Yönerge kapsamında kurum personeline, "kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)" ve yardım taleplerini askıya almaları" talimatı verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Saldırganın CIA bağlantısı

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç ve dinamik nüfus ülkenin rekabet gücünü artıran stratejik bir değerdir

Benzer haberler

ABD, "yüksek riskli 19 ülke" vatandaşlarının bekleyen iltica başvurularını askıya aldı

ABD, "yüksek riskli 19 ülke" vatandaşlarının bekleyen iltica başvurularını askıya aldı

Venezuela, ABD'nin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacak

Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin "geçersiz" olduğunu bildirdi

ABD Başkanı Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti
Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır

Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet