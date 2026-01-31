Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Trump, Minnesota'daki dolandırıcılığın 19 milyar dolardan çok daha büyük boyutta olduğunu ileri sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar’ın da adının geçtiği “hırsızlık ve dolandırıcılık” iddialarına ilişkin tutarın 19 milyar dolardan çok daha fazla olduğunu savundu.

Mücahit Oktay  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Trump, Minnesota'daki dolandırıcılığın 19 milyar dolardan çok daha büyük boyutta olduğunu ileri sürdü

New York

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Minnesota'daki hırsızlık ve dolandırıcılık, başlangıçta tahmin edilen 19 milyar dolardan çok daha büyük boyutlarda." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "bu dolandırıcılıktan haberdar olduğunu" iddia eden Trump, eski yönetimin bunu önlemek için hiçbir şey yapmadığını kaydetti.

Daha önce Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu öne süren ABD Başkanı, "Dolandırıcı Ilhan Omar ve Somali'den gelen korkunç arkadaşları, şu anda hapiste olmalıydı veya daha da kötüsü Somali'ye geri gönderilmeliydiler." görüşünü aktardı.

Trump ayrıca, Minnesota Valisi Tim Waltz'ı da suçladığı paylaşımında, "Vali Waltz ya tarihin en yozlaşmış hükümet yetkilisi ya da en yetersiz olanı." değerlendirmesinde bulundu.

Waltz'ın valilik yaptığı eyaletteki yolsuzlukları takip edemediğini ileri süren Trump, "Çok düşük IQ sahibi bir insan bile, ki bunlardan çok var, Minnesota'da neler olup bittiğini anlayabilirdi." diye ekledi.

Olay

Donald Trump, 19 Ocak'ta Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiği" yönünde açıklamada bulunmuştu.

Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump, "ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte Kongre Üyesi Ilhan Omar da bu konuda her şeyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Omar ise sosyal medya hesabından, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." açıklamasını yapmıştı.

