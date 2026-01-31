Dolar
Dünya

ABD'de ICE karşıtı gösteriler devam ediyor

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından vurularak öldürülmesiyle büyüyen gösteriler ülke çapına yayıldı.

Can Hasasu, Zeynep Katre Oran  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
ABD'de ICE karşıtı gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Madison Thorn/AA

Minneapolis/Ankara

ABD kamuoyunda son günlerin en tartışmalı konularından biri olan Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmen karşıtı baskınları ve bunlara yönelik protestolarda iki ABD vatandaşının öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde son dönemde iki ABD vatandaşının ICE görevlileri tarafından vurularak öldürülmesiyle büyüyen gösteriler bugün de devam etti.

Protestoların merkez üssü sayılan Minneapolis kentinde yüzlerce gösterici, -14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen Minneapolis Hükumet Binası Parkı'nı doldurdu.

ICE aleyhinde sloganlar atan ve pankartlar taşıyan göstericiler, ICE görevlilerinin Minnesota eyaletini terk etmesini talep etti.

Kentin pek çok caddesi protesto nedeniyle trafiğe kapatılırken, yediden yetmişe çok sayıda Minneapolisli yürüyüşe katılarak tepkisini dile getirdi.

Birçok gösterici ICE'ın tamamen lağvedilmesini talep ederken, bu konuda Washington'a da net mesajlar verdi. Hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem de Kongre'ye ICE konusunda adım atması çağrısında bulunan göstericiler, aşırı soğuğa rağmen protesto yürüyüşünü tamamladı.

AA muhabirine duygu ve düşüncelerini anlatan Jodi Irwin adlı ABD vatandaşı, "İnsanları, çocukları, komşularımı kaçırıyor olmaları, onları sokak ortasında öldürmeleri… Ne diyeceğimi bilmiyorum, sanki saldırı altındayız, sanki kendi ülkemizden, kendi hükümetimizden gelen bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen Brendan adlı bir diğer ABD vatandaşı da ICE'ın uyguladığı yöntemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Yaptıkları tek şey bizi taciz etmek ve korkutmaya çalışmak. Bu sadece bir terör taktiği. Üstelik işlerinde iyi de değiller. Sürekli yanlış insanları gözaltına alıyorlar, sonra da altı blok ötede bir arabadan atıp bırakıyorlar. Bütün bunlar sadece toplumumuzu ve mahallemizi sindirmek için yapılıyor." dedi.

Emmet Thiede adlı bir diğer gösterici de ICE'ın özellikle yabancı öğrencileri de hedef almasına tepki göstererek, "Biz gençler, üniversite öğrencileri olarak burada halkımıza destek veriyoruz. Her gün birçok sınıf arkadaşım sınır dışı ediliyor. Minnesota için savaşacağız, bu bizim şehrimiz. Kimse benim şehrime gelip arkadaşlarımı ve aile üyelerimi kaçıramaz." diye konuştu.

Los Angeles

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde federal göçmenlik uygulamalarını protesto etmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen "ICE Out" eylemleri kapsamında binlerce kişi sokaklara çıktı.

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "ICE Out" protestoları çerçevesinde Los Angeles'ta toplanan göstericiler, federal göçmenlik uygulamalarına tepki gösterdi ve ICE ekiplerinin mahallelerden çekilmesini istedi.

Eylemciler, ayrıca ulusal grev çağrısı yaparak vatandaşları işe gitmemeye, çocuklarını okula göndermemeye ve alışveriş yapmamaya davet etti.

Gösteriler, Los Angeles Belediye Binası önünde başladıktan sonra kent merkezine doğru yürüyüşle sürdü.

ICE tarafından kullanılan federal gözaltı merkezi önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Los Angeles Polis Departmanı, olayların ardından kent genelinde "taktik alarm" ilan ederek tüm personelin görevde kalmasını istedi.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

