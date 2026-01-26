Trump, Minnesota Valisi Walz ile "işbirliği içinde çalışacağız" mesajı verdi
ABD Başkanı Trump, Minnesota'da göçmenlere yönelik operasyonlarla ilgili yaşanan olaylar hakkında Demokrat Vali Walz ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir görüşme oldu ve aslında benzer görüşlere sahip olduğumuzu gördük." açıklamasını yaptı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Minnesota Valisi Walz ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Vali Tim Walz'un kendisini arayarak işbirliği talebinde bulunduğunu belirten Trump, "Çok iyi bir görüşme oldu ve aslında benzer görüşlere sahip olduğumuzu gördük." ifadesini kullandı.
Minnesota'daki suç oranlarını düşürme ve güncel durumu kontrol altına alma konusunda Walz ile işbirliği halinde çalışacaklarını kaydeden Trump, sınır güvenliğinden sorumlu "sınır çarı" Tom Homan'ın da eyalete giderek yerinde çalışacağını hatırlattı.
Trump ayrıca, "Minnesota'da bile suç oranları önemli ölçüde düştü, ancak hem Vali Walz hem de ben bunu daha da iyileştirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Olay
Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.
Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.
O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.