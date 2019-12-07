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Dünya

Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz

ABD Başkanı Trump, Meksika Devlet Başkanı Obrador'un talebi üzerine Meksikalı uyuşturucu kartellerinin "terör örgütü" ilan edilmesi sürecini beklemeye aldıklarını açıkladı.

Dildar Baykan   | 07.12.2019
Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin "terör örgütü" ilan edilmesine yönelik gerekli tüm sürecin tamamlandığını ve şu anda her şeyin hazır olduğunu belirtti. 

Donald Trump, "Ancak çok sevdiğim, saygı duyduğum ve bizimle çok iyi çalışan bir insan olan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talebi üzerine, bu süreci geçici olarak beklemeye alıyoruz. Bu saldırgan ve sürekli büyüyen örgütlere yönelik kesin bir çözüm için ortak çaba göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, geçen ay gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini 'terör grubu' olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda görüşme yapma talebini ilettiklerini belirtmişti.

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