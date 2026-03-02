Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, BM'nin "giderek daha fazla güç kaybettiğini" belirtti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, büyük askeri güce sahip ülkelerin kendi iradelerini dayatması nedeniyle Birleşmiş Milletlerin (BM) "giderek daha fazla güç kaybettiğini" söyledi.

Sinan Doğan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, BM'nin "giderek daha fazla güç kaybettiğini" belirtti

Bogota

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sheinbaum, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, BM'nin küresel krizler karşısında etkisiz kaldığını belirtti.

Sheinbaum, "Dürüst olmak gerekirse, Birleşmiş Milletler görevini yerine getirmeyi bıraktı. Askeri gücü daha büyük olan ülkelerin dediği oluyor. Bu durum böyle devam ederse, BM'nin her geçen gün daha fazla güç kaybettiği bir tabloyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da tırmanan savaş karşısında çok taraflı diplomatik politikanın tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Sheinbaum, savaşın bedelini sivillerin ödediğini vurguladı.

Sheinbaum, Meksika'nın dış politikadaki duruşuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, halkların kendi kaderini tayin hakkına duyulan saygıdır ve BM'nin bildirgesi de budur. Bu ilke sadece bizim anayasamızda yer almakla kalmıyor, aynı zamanda BM sözleşmesinde de ve onun kuruluş felsefesinde, yani halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinde de bulunuyor. Bizim pozisyonumuz budur, daima da böyle olmuştur. Her zaman barışçıl çözümden yanayız."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

