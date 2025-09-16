Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırmayacağını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırı düzenlemeyeceğini söyledi.
Washington
Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin konuştu.
Katar'ın "çok iyi bir müttefik olduğunu ve birçok insanın bunu bilmediği" yorumunu yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a tekrar saldırmayacağını belirtti.
Başkan Trump, İsrail'in Hamas'a yönelik başka tedbirlere başvuracağına işaret ederek, "Netanyahu'nun Katar'ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas'ın) peşine düşeceğini" dile getirdi.
Netanyahu, Trump'ı bilgilendirdi iddiası
ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğu aktarılmıştı.
Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını, Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.
ABD haberdar olmadığını söylemişti
ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.
ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini, bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.
ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.
İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.