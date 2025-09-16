Trump, İsrail'in, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisinin bilgilendirildiği iddialarını yalanladı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisinin bilgilendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
New York
Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisine bilgi verip vermediği sorulan Trump, "Hayır." diye cevap verdi.
Trump, bu cevabıyla, saldırı öncesi Netanyahu'nun kendisini arayıp bilgilendirdiğine dair iddiaları yalanladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıdan önce "Trump'ı arayarak bilgilendirdiği" iddialarını reddetti.
Netanyahu, Trump'ı bilgilendirdi iddiası
ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğu aktarılmıştı.
Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını, Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.
Trump, Tennessee'nin Memphis kentine Ulusal Muhafız konuşlandırmak için kararname imzaladı
Sadece Memphis'te değil, birçok şehirde işlenen suçlar nedeniyle Güvenli Görev Gücü'nün kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Trump, Memphis'ten sonra Chicago'ya da benzer bir federal görev gücü göndermeyi planladığını söyledi.
Trump, benzer amaçla Washington DC'de görevlendirilen federal güçlerin yaklaşık 1500 suçluyu şehir dışına çıkardığına işaret ederek, "(Memphis'teki) görev gücü, başkentte gösterdiğimiz olağanüstü başarılı çabaların bir kopyası olacak ve birçoğunun aynı olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.
Tennessee eyalet yetkililerinin talebi ile bu görev gücünü kurduklarına dikkat çeken Trump, "Benden çok önce bir ABD başkanının devreye girip bu şehirleri kurtarması gerekirdi. Yani bunu ben istemedim, inanın bana. Birinin yapması gerekiyordu ve biz de bunu büyük bir başarıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tennessee Valisi Bill Lee de Trump'a teşekkür ederek, "Bir araya geldiğimizde, Memphis şehrinde önemli değişiklikler yaratabiliriz." dedi.
Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziran ayında Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.
Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.
Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.
Trump, Charli Kirk saldırısıyla ilgili sol grupları "yerel terör grubu" olarak tanıyabileceğini belirtti
Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupları "iç terör grubu" olarak tanımayı düşünüp düşünmediği şeklinde bir soruya Trump, "Bu yapabileceğim bir şey. Evet, eğer buradaki (kabine üyelerinden) destek alırsam bunu yüzde 100 yaparım." yanıtını verdi.
Antifa'nın ve diğer radikal sol grupların "korkunç" olduğunu belirten Trump, "Oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten sıyrıldılar." dedi.
Trump, söz konusu grupların milyonlarca dolar harcayarak protestolar düzenlediğini, bunların suç olduğunu, çünkü bu protestolar sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine taş ile saldırma gibi eylemlere girdiklerini söyledi.
Charlie Kirk'ün katil zanlısının "tek başına mı çalıştığı" şeklindeki bir soruya da "bilmiyorum" cevabını veren Trump, "Ama internette tek başına çalışmadığını söyleyebilirim çünkü internette sizin de gördüğünüz şeyleri izleyip duyduğunda, internet üzerinden radikalleştiği anlaşılıyor." diye konuştu.
Trump, hafta sonu Kirk'ün cenaze törenine katılacağı bilgisini de paylaştı.
ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
"Bu konuda delillerimiz var, taşıdığı yüke bakmanız yeterli"
Başkan Trump, dün Venezuela'dan çıkan uyuşturucu taşıyan uluslararası sulardaki bir botun hedef alınarak 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir soruya da "Bu konuda delillerimiz var, taşıdığı yüke bakmanız yeterli. Hepsini dikkatlice kayda geçirdik." dedi.
Bölgede artık balıkçıların bile korkudan denize açılamadığını belirten Trump, "İlk gittiğimizde yüzlerce tekne vardı, şimdi yok. Acaba neden? Yani uyuşturucu gelmiyor. Muhtemelen bazı balıkçılar da gelmiyor. Dürüst olmak gerekirse 'ya aşağıda uyuşturucu var mı derlerse' diye ben de balık tutmak istemezdim." ifadelerini kullandı.
Trump, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgede balıkçılığın zarar gördüğünü düşündüğünü vurgulayarak, ancak uyuşturucu trafiğini de durdurduklarını bildirdi.
Başkan Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, Venezuela'dan çıkan ve uyuşturucu taşıyan uluslararası sulardaki bir botun hedef alındığını ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Trump, 3 Eylül'de yine Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Karayıpler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiye saldırı düzenlediklerini ve saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.