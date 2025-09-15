Dolar
Ekonomi

Trump'tan faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Washington

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, şirketlerin artık üç aylık finansal sonuçlar yerine altı aylık bazda rapor sunmaya geçmesi gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) onayına tabi olarak, şirketler artık üç aylık raporlama yapmak zorunda kalmayacak, bunun yerine altı ayda bir raporlama yapacak." ifadelerine yer veren Trump, bunun maliyet tasarrufu ve yöneticilerin şirketlerini düzgün şekilde yönetmeye odaklanmalarını sağlayacağını savundu.

Trump, "'Çin, şirket yönetimine 50 ila 100 yıllık bir bakış açısıyla yaklaşırken, biz şirketlerimizi üç aylık dönemler üzerinden yönetiyoruz.' şeklindeki ifadeyi hiç duydunuz mu? Bu hiç iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

