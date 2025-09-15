Alphabet'in piyasa değeri 3 trilyon doları aştı
Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.
Washington
Alphabet'in hisse fiyatı, TSİ 17.40'ta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 250,7 dolara tırmandı.
Hisselerindeki yükselişle Alphabet'in piyasa değeri 3,03 trilyon dolara ulaştı.
Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.
Alphabet'in hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından ivme kazanmıştı.