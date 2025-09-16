Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,688.13
ETH/USDT
4,520.00
BTC/USDT
115,847.00
BIST 100
11,078.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını duyurdu.

Nuri Aydın  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı​​​​​​​ Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır." ifadelerini kullandı.

Trump, New York Times’ın "yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" öne sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtti.

Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yürüttükleri davalarda da "başarılı sonuçlar" aldıklarını ve benzer şekilde tazminat kazandıklarını hatırlattı.

Davanın Florida'da açıldığını kaydeden Trump, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 şüpheli adliyede
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Benzer haberler

Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı

Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı

Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırmayacağını belirtti

AUKUS, Çin'in yükselişine karşı Hint-Pasifik'te yeni güvenlik mimarisinin temellerini atıyor

Trump, Washington'da gerekirse ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı

Trump, Washington'da gerekirse ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet