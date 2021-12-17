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Dünya

Trump: İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak gücü vardı, artık tam tersi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, artık ABD'deki Yahudilerin İsrail'i ya hiç sevmediğini ya da umursatamadığını kaydederek, "İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak bir gücü vardı, artık tam tersi." ifadesini kullandı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak, Dildar Baykan Atalay   | 17.12.2021
Trump: İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak gücü vardı, artık tam tersi

Kudüs, Washington

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı ve bir kısmını daha önce paylaştığı röportajın devamını yayımladı.

Söz konusu röportajda Trump, "ABD'deki Yahudiler artık İsrail'i sevmiyor, ya da umursamıyor. Hristiyan Evanjelikler, İsrail'i bu ülkedeki Yahudilerden daha çok seviyor. İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak bir gücü vardı, artık bunun tam tersi." ifadesini kullandı.

Trump, New York Times'ın yayıncısı ve başkanı Arthur Gregg Sulzberger'e işaret ederek, "New York Times, İsrail'den nefret ediyor ve New York Times'ı yönetenler Yahudiler. Burada Sulzberger ailesinden bahsediyorum." diye konuştu.

Trump, Netanyahu'ya yüklenmişti

Ravid, daha önce Trump ile yaptığı röportajdan bazı kısımları iki bölüm halinde yayımlamıştı.

Trump, 10 Aralık'taki bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.

O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

14 Aralık'ta yayımlanan bölümde ise Trump, Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetmişti.

İsrail basını: ABD bölgesel bir savaş halinde İsrail’e altyapısını inşa etme sözü verdi

Öte yandan ABD'nin İsrail'e bölgesel bir savaş çıkması halinde tahrip olacak altyapısını yeniden imar için yardım sözü verdiği bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, bu yardım taahhüdünün İsrail ile İran arasında patlak verebilecek çatışmaları da kapsadığı belirtildi.

Haberde, "Bölgesel acil durumlar için gizli İsrail-ABD ortak savunma planının son bölümünde, İsrail siyaset ve güvenlik teşkilatında çok az kişinin bildiği bir madde bulunuyor. İsrail Devletini Yeniden İmar Etme Yardımı başlıklı bu bölümde ABD yönetimi, İsrail'e İran ile çıkabilecek çatışmalar gibi bölgesel bir savaştan zarar görmesi halinde sivil altyapıyı yeniden inşa etmesine yardım sözü veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunun limanlar, elektrik, iletişim, su ve yolların imarını içerdiğine işaret edilen haberde, ayrıca İsrail'e imar konusunda bunlar dışında da her türlü yardımın yapılacağı kaydedildi.

ABD'nin başka bir ülkeyle de benzer bir anlaşma yapıp yapmadığı konusunun şüpheli olduğuna değinilen haberde, bu anlaşmanın, "limanlara, elektrik ve su tedarik sistemlerine ve diğer hayati alanlara büyük ölçekli füze saldırıları gibi abartılı senaryolar için tasarlandığı" aktarıldı.

Haberde ayrıca nükleer tesislere yönelik (ABD-İsrail) ortak saldırılarının hala uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.

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