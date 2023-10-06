Dolar
27.61
Euro
29.15
Altın
1,821.70
ETH/USDT
1,632.00
BTC/USDT
27,683.00
BIST 100
8,507.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi
logo
Dünya

Trump’ın, Avustralyalı milyarderle ABD'ye ait hassas askeri bilgileri paylaştığı iddia edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinden ayrıldıktan aylar sonra ülkesinin nükleer denizaltılarına ilişkin hassas bilgileri, Avustralyalı milyarderle paylaştığı öne sürüldü.

Burak Dağ  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Trump’ın, Avustralyalı milyarderle ABD'ye ait hassas askeri bilgileri paylaştığı iddia edildi

Ankara

ABC News'in haberine göre, Trump'ın Florida'daki tatil tesisi Mar-a-Lago Club üyesi olduğu belirtilen Avustralyalı milyarder iş insanı Anthony Pratt, ABD'li savcı ve FBI ajanlarınca bu yıl iki kez sorgulandı.

Kaynaklar, ABC News'e yaptıkları açıklamada, Pratt’in savcı ve FBI ajanlarıyla görüşmesinde Trump’a Avustralya’nın denizaltıları ABD’den satın alması gerektiğine inandığını söylediğini aktardı.

Trump’ın Avustralyalı iş insanına ABD nükleer denizaltılarının rutin taşıdıkları varsayılan nükleer savaş başlıklarının tam sayısını ve tespit edilmeden bir Rus denizaltısına tam olarak ne kadar yaklaşabileceklerinin bilgisini verdiği öne sürüldü.

Kaynaklar, Pratt'in Trump'la görüşmesinin ardından elektronik posta ve konuşmalarında eski ABD Başkanı'nın paylaştığı hassas bilgileri aralarında 6 gazeteci, 11 şirket çalışanı, 10 Avustralyalı yetkili ve 3 eski Avustralya başbakanının da bulunduğu en az 45 kişiye aktardığını iddia etti.

İddialar, özel yetkili savcı tarafından soruşturuldu

Trump’ın paylaştığı bilgilerin doğruluğunun kesinliği belli olmasa da iddialar, eski ABD Başkanı hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith’in ekibi tarafından soruşturuldu.

Kaynaklar, Trump'ın Mar-a-Lago'daki eski çalışanlarından başka bir tanığın, müfettişlere Pratt'in Trump'la görüşmesinden birkaç dakika sonra Avustralyalı iş insanının eski ABD Başkanı'nın söylediklerinin bir kısmını başkasına anlattığı yönündeki ifadelerini aktardı.

Avustralya, nükleer güçle çalışan en az üç Virginia sınıfı denizaltıyı satın almak için ABD’yle anlaşmış ancak Başkan Joe Biden, bu ülkeye satılan denizaltılardan hiçbirinin nükleer silahla donatılmayacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı: “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) operasyonu etkilememiştir
Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü
MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Benzer haberler

Trump’ın, Avustralyalı milyarderle ABD'ye ait hassas askeri bilgileri paylaştığı iddia edildi

Trump’ın, Avustralyalı milyarderle ABD'ye ait hassas askeri bilgileri paylaştığı iddia edildi

Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını bildirdi

Biden'ın köpeği, saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı

Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı
Avustralya’da İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez madeni paralarda yer alacak

Avustralya’da İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez madeni paralarda yer alacak
Japonya, Tomahawk füzelerini planlanandan bir yıl önce 2025'te ABD'den alacak

Japonya, Tomahawk füzelerini planlanandan bir yıl önce 2025'te ABD'den alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet