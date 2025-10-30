Dolar
42.02
Euro
48.66
Altın
4,024.13
ETH/USDT
3,751.50
BTC/USDT
107,872.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak

ABD yönetimi, 2026 mali yılında önceki yılların aksine ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlı tutacağını ilan ederken, bu mültecilerin büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği iddia edildi.

Hakan Çopur  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak Fotoğraf: Jose Torres/AA

Washington

ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin "insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu" belirtildi.

Öte yandan ABD medyası, bu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.

Önceki Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Cumhuriyetçi Donald Trump ise seçim kampanyasında söz konusu mülteci sayısını ciddi ölçüde azaltacaklarını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı

Benzer haberler

ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak

ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak

ABD'nin Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin de yer almasını istediği belirtildi

Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz
AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı

AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı
Trump-Şi zirvesi, yapıcı mesajlara karşın kritik anlaşmazlık konularını öteledi

Trump-Şi zirvesi, yapıcı mesajlara karşın kritik anlaşmazlık konularını öteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet