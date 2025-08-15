Dolar
40.90
Euro
47.92
Altın
3,342.50
ETH/USDT
4,429.10
BTC/USDT
117,211.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ile Lukaşenko, Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Alaska'da bugün yapılacak ABD-Rusya zirvesini değerlendirdiklerini belirtti.

Hakan Çopur  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Trump ile Lukaşenko, Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesini görüştü

Washington

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lukaşenko ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Bu görüşmenin amacı, 16 mahkumun serbest bırakılması için kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 mahkumun daha serbest bırakılması konusunu da görüşüyoruz. Başkan Putin'in Alaska ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldık." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Alaska'da bir araya gelecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konuyla ilgili son açıklamasında, zirveden Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek bir barış anlaşmasının çıkabileceğini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Benzer haberler

İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları hızlandırarak bir an önce bitirmesini istedi

İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları hızlandırarak bir an önce bitirmesini istedi

Trump ile Lukaşenko, Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesini görüştü

Rus heyeti, Putin ile Trump'ın görüşme yapacağı Alaska'ya ulaştı

Putin ile Trump'ın Alaska'daki görüşmesi öncesi Ukrayna ile Batı'dan birlik mesajları geliyor

Putin ile Trump'ın Alaska'daki görüşmesi öncesi Ukrayna ile Batı'dan birlik mesajları geliyor
Avrupa, Alaska zirvesinde masadan dışlanırken "transatlantik birlik" testten geçiyor

Avrupa, Alaska zirvesinde masadan dışlanırken "transatlantik birlik" testten geçiyor
Alaska Zirvesi: Rusya-Ukrayna savaşında sona doğru mu?

Alaska Zirvesi: Rusya-Ukrayna savaşında sona doğru mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet