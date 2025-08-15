Rus heyeti, Putin ile Trump'ın görüşme yapacağı Alaska'ya ulaştı
Rus heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı.
Moskova
Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.
- Putin ile Trump'ın Alaska'daki buluşması, iki lider arasındaki 4. zirve olacak
- Trump ile Putin'in buluşacağı Alaska, iki ülke arasında tarihi ve sembolik öneme sahip
- Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak
Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.
Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Görüşmenin sonucu hakkında tahminde bulunmayız
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da gazetecilerin, Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.
Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.
Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz." diye konuştu.
Putin, Trump ile görüşmesi öncesi Magadan'da
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.
Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.
Lavrov’un "SSCB" yazılı sweatshirtü dikkati çekti
Öte yandan, Rus medyasındaki görüntülerde Sergey Lavrov'un ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde konaklayacağı otele Rusça "SSCB" yazılı sweatshirtle girmesi yer aldı.
Sweatshirtün, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde faaliyet gösteren yerli markaya ait olduğu belirtildi.
Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.
Rus yetkililerin, dikkatlerin odağındaki toplantılar öncesi giydikleri, "kıyafet diplomasisi" yaptıkları şeklinde değerlendirildi.
Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.
Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.
İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.