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Dünya

Trump, gerekli savunma harcamalarını yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidinde bulunduğunu anımsattı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu hatırlattı.

Ecem Şahinli Ögüç, Dilara Karataş  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Trump, gerekli savunma harcamalarını yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidinde bulunduğunu anımsattı

Ankara

Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'nun savunma harcama hedeflerini yerine getirmeyen üyelerinin savunulmaması gerektiği konusundaki açıklaması üzerine bir müttefikle "karşı karşıya" geldiğini belirtti.

Kendisine karşı çıkan müttefike verdiği yanıtta Trump, ödemelerin yapılmaması durumunda Rusya'nın istediğini yapmasını ve olası saldırılarını "destekleyeceğini" söylediğini aktardı.

Trump, "Neden ödeme yapmıyorsun? Sizi korumazdım, hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız." dedi.

Trump'ın açıklaması üzerine Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates de NATO müttefiklerinin cani rejimlerce işgal edilmesini desteklemeyi "dehşet verici ve çılgınca" olarak nitelendirdi.

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