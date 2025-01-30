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Dünya

Trump, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan "antisemitizm" kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza attı.

Hakan Çopur  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Trump, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan "antisemitizm" kararnamesini imzaladı

Washington

ABD Başkanı Trump, bugün imzaladığı bir kararnameyle "Amerika'da antisemizimle mücadele" konusunda tartışmalı bir adım attı.

Trump, 2019 yılında imzaladığı antisemitizmle mücadele konulu başkanlık kararnamesine ilaveten yeni tedbirlerin eklendiği bir kararname imzaladığını duyurdu.

Söz konusu kararname, ABD'de Filistin'i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralıyor.

Trump, söz konusu kararnamede, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına atıf yaptıktan sonra ABD'de kampüslerde Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılığın ve tehditlerin arttığını savundu ve buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek üzere üniversite kampüslerinde aylarca süren gösterilere dolaylı olarak işaret eden Trump, kararnamesinde, "antisemitizmle güçlü bir şekilde mücadele edileceğini, mevcut ve uygun tüm yasal araçların kullanılacağını, antisemitik taciz ve şiddetin faillerinden hesap sorulacağını" kaydetti.

Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak çalışarak, antisemitik eylemlere katılan yabancı öğrenciler hakkında raporlar hazırlayabilecek ve "gerekli olduğu takdirde" bu tür yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik adımları atabilecek.

Metinde ayrıca, ABD yasalarında yer alan ve yabancı uyrukluların güvenlik gerekçesiyle ABD'ye girişlerinin engellenebileceğini belirten bir bölüme de atıfta bulunuldu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken ABD kampüslerinde binlerce öğrenci aylarca İsrail'i ve ona koşulsuz destek veren ABD yönetimini hedef alan barışçıl gösteriler düzenlemişti.

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