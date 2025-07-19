Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, kamp için geldiği Avusturya'nın Wisdischgarsten bölgesinde konaklayacağı otele giriş yapıyor. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili Büyük Jüri ifadelerinin yayınlanmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili Büyük Jüri ifadelerinin "yayınlanmasını" talep ettiğini bildirdi.

Mücahit Oktay  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili Büyük Jüri ifadelerinin yayınlanmasını istedi

Washington

Trump, bir süredir tekrar Washington'un gündeminde olan ve bazı Cumhuriyetçilerin de "daha şeffaf olunması gerektiği" çağrısı yaptığı Epstein davasıyla ilgili Truth Social hesabından yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı, "Adalet Bakanlığından Jeffrey Epstein ile ilgili tüm Büyük Jüri ifadelerini, yalnızca mahkeme onayına tabi olmak üzere yayınlamasını talep ettim." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Epstein dosyalarında adının geçtiği iddialarına cevap veren Trump, mahkemenin "tam ve sarsılmaz bir onay vermesi durumunda bile" bu talebi ortaya atanlar için "hiçbir şeyin yeterli olmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda "radikal solcuları" hedef gösteren Trump, paylaşımını "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganıyla tamamladı.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Trump'ın, Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmiş, ABD Başkanı buna tepki olarak dün, gazetenin sahibi Rupert Murdoch’un "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.

İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edildiğine tekrar değindi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da yaptığı diğer paylaşımda ise, İran'a düzenlenen saldırıda hedef alınan nükleer tesislerin imha edilip edilmediği tartışmalarına yeniden cevap verdi.

"İran'daki üç nükleer tesis de tamamen yok edildi." diye yazan Trump, bu tesisleri tekrar hizmete sokmanın "yıllar alacağını" iddia etti.

Trump paylaşımın devamında, İran'ın yeniden bu tesisleri canlandırmak istemesi durumunda, mevcut yerlerini tercih etmek yerine, üç tesis için de ayrı ayrı yeni yerler bulmasını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerle bir araya geldi
Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:
İzmir'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlama trafiği aksatıyor

Benzer haberler

Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili Büyük Jüri ifadelerinin yayınlanmasını istedi

Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili Büyük Jüri ifadelerinin yayınlanmasını istedi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, dönemin yetkililerini 2016 seçimlerinde algı yaratmakla suçladı

Trump'tan "Epstein'e doğum günü mektubu" haberi için Murdoch'a dava

Brezilya lideri Lula da Silva, Trump'ın gümrük tarife kararını "şantaj" olarak tanımladı

Brezilya lideri Lula da Silva, Trump'ın gümrük tarife kararını "şantaj" olarak tanımladı
ABD Başkanı Trump'a göre Hindistan'la ticaret anlaşması çok yakın, AB ile mümkün

ABD Başkanı Trump'a göre Hindistan'la ticaret anlaşması çok yakın, AB ile mümkün
Modern ABD siyasetinin dokusu: Trump’ın siyasi tiyatrosu

Modern ABD siyasetinin dokusu: Trump’ın siyasi tiyatrosu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet