Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili Büyük Jüri ifadelerinin yayınlanmasını istedi
ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili Büyük Jüri ifadelerinin "yayınlanmasını" talep ettiğini bildirdi.
Washington
Trump, bir süredir tekrar Washington'un gündeminde olan ve bazı Cumhuriyetçilerin de "daha şeffaf olunması gerektiği" çağrısı yaptığı Epstein davasıyla ilgili Truth Social hesabından yazılı açıklama yaptı.
- Trump, Epstein dosyalarının sürekli gündemde tutulmasına tepki gösterdi
- ABD'li gazeteci Carlson, Epstein'ın "İsrail için çalıştığını, başkentte bunu herkesin bildiğini" iddia etti
- Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin Epstein dosyalarını ifşa etmek olacağını belirtti
- ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, "Epstein dosyalarında" isim listesine dair kanıt olmadığına karar verdi
- ABD'li iş insanı Musk'tan, Trump'la yaşadığı gerginliğe dair pişmanlık mesajı
ABD Başkanı, "Adalet Bakanlığından Jeffrey Epstein ile ilgili tüm Büyük Jüri ifadelerini, yalnızca mahkeme onayına tabi olmak üzere yayınlamasını talep ettim." ifadelerine yer verdi.
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Epstein dosyalarında adının geçtiği iddialarına cevap veren Trump, mahkemenin "tam ve sarsılmaz bir onay vermesi durumunda bile" bu talebi ortaya atanlar için "hiçbir şeyin yeterli olmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.
Bu konuda "radikal solcuları" hedef gösteren Trump, paylaşımını "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganıyla tamamladı.
ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Trump'ın, Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmiş, ABD Başkanı buna tepki olarak dün, gazetenin sahibi Rupert Murdoch’un "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.
İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edildiğine tekrar değindi.
ABD Başkanı Trump, Truth Social'da yaptığı diğer paylaşımda ise, İran'a düzenlenen saldırıda hedef alınan nükleer tesislerin imha edilip edilmediği tartışmalarına yeniden cevap verdi.
"İran'daki üç nükleer tesis de tamamen yok edildi." diye yazan Trump, bu tesisleri tekrar hizmete sokmanın "yıllar alacağını" iddia etti.
Trump paylaşımın devamında, İran'ın yeniden bu tesisleri canlandırmak istemesi durumunda, mevcut yerlerini tercih etmek yerine, üç tesis için de ayrı ayrı yeni yerler bulmasını tavsiye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.